Jaime ‘Jimmy’ Lozano respalda a su portero, Carlos Moreno: ‘El sabe que contamos con el’

Durante la Jornada 5 de la Liga MX, ocurrió el primer quinielazo de la temporada, pues el duelo entre los Tuzos del Pachuca y los Xolos de Tijuana, trajo un resultado que sorprendió a los fanáticos, mismo en el que el portero local, Carlos Moreno, fue el protagonista por un error en su zona.

Respaldo total de equipo

Tras finalizar el encuentro, el técnico de los Tuzos, Jaime ‘Jimmy’ Lozano, fue cuestionado sobre los errores del guardameta, a lo que el Jimny no dudó en respaldar a su arquero, recalcando que en distintas situaciones el ha sido la estrella del equipo.

“Carlos, más allá de ser un gran portero es nuestro capitán, nuestro líder, él sabe que contamos con él. Hoy a lo mejor no fue la mejor tarde noche de el, pero nos ha salvado en otras ocasiones ha habido muchos partidos en los cuales él ha sido el protagonista”, declaró el estratega mexicano.

El Jimmy, además de defender a su arquero, también reconoció que el equipo tuvo un par de oportunidades para acercarse en el marcador, sin embargo, aseguró que existen días en los que simplemente no se dan las cosas.

“Hay días así, por más que uno inherente, por más que uno busque, tuvimos algunas en las que la ansiedad pudo más que nosotros. Tuvimos un rival que juega bien, que tiene buenos jugadores, fueron contundentes”, concluyó.

Los Tuzos vienen de una racha ganadora formidable, sumando tres triunfos consecutivos y colgando el cero en su portería, siendo la mejor defensa del torneo. Tras la derrota ante Tijuana, los de Lozano deberán dar vuelta a la página y comenzar a preparar su próximo duelo ante L.A. Galaxy, correspondiente a los Cuartos de Final de la Leagues Cup.

