Juárez se pronuncia en redes tras las agresiones a la familia de Zaldívar

El día sábado, durante el duelo de Chivas vs Juárez, en el duelo correspondiente a la Jornada 5 de la Liga MX, se suscitó un altercado de violencia en las gradas del Estadio Akron, misma que involucró a familiares del delantero de Bravos, Ángel Zaldívar.

Agresores identificados

Al terminar el partido, el jugador del equipo fronterizo publicó en redes sociales unas imágenes de cómo habían herido a su familia, haciendo un llamada a las autoridades y seguridad del estadio, por lo que la imagen no tardó en hacerse viral y que tanto la Liga como los equipos expresaran su apoyo a Zaldívar.

Horas después de la publicación, el equipo de Chivas publicó que se haría una investigación sobre los hechos. Poco después, fue el equipo de FC Juárez el que emitió un comunicado, asegurando que ya tenían identificados a los agresores y que se iba a proceder legalmente.

“Agradecemos la colaboración de la seguridad privada del Club Deportivo Guadalajara que trabaja en el Estadio AKRON para identificar al agresor”, se lee en el comunicado emitido a la media noche del sábado.

Otra vez Guadalajara

No es la primera vez que sucede un acto de violencia en el estadio del rebaño, ya que hace unos años se suscitó un problema durante un juego contra el Atlas, situación que dejó a varias personas gravemente heridas, por lo que este es un llamado a la seguridad del Estadio y al club en genera, en tener más cuidado en cómo se llevan a cabo los eventos en el recinto.

