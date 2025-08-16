¿Cuándo y dónde ver a Rayados vs Mazatlán de la J5 del Apertura 2025?

Los regiomontanos regresan a casa para mantener el invicto
Ramiro Pérez Vásquez
| 2025-08-16
¿Cuándo y dónde ver a Rayados vs Mazatlán?
¿Cuándo y dónde ver a Rayados vs Mazatlán?
|
IMAGO7
Los regiomontanos regresan a casa para mantener el invicto
Ramiro Pérez Vásquez
| 16 Ago, 2025

Los Rayados de Monterrey vuelven al ‘Gigante de Acero’ el conjunto dirigido por Torrent recibe en la quinta fecha del Apertura 2025 al Mazatlán en busca de seguir sumando en la tabla de posiciones tras registrar cuatro partidos sin perder.

Los regiomontanos llegan tras golear al León en la fecha pasada con marcador de 3-1 para ligar su tercera victoria de forma consecutiva tras haber debutado con derrota ante los Tuzos del Pachuca.

Rayados l IMAGO7

El último juego que disputó en casa el equipo norteño fue ante Atlas donde se quedó con las tres unidades tras un 3-1 donde Berterame fue la figura al marcar un triplete.

Por su parte, Mazatlán llega tras empatar a dos tantos con los Xolos de Tijuana y hasta ahora se encuentran en la decimoprimera posición con cinco unidades.

Mazatlán l IMAGO7

Antecedentes  

Desde la aparición del Mazatlán en la Liga MX nunca ha podido ganar en el ‘Gigante de Acero, los Rayados registran tres victorias y dos empates desde el 2020. ‘Los Cañoneros’ buscarán romper esa hegemonía.

Liga MX l IMAGO7

Rayados vs Mazatlán

Todo está listo el duelo desde la Sultana del Norte entre Rayados y Mazatlán en punto de las 18:00 hrs y podrás seguirlo a través de ViX y del minuto a minuto de Récord.com.mx.

Fecha: 17 de agosto 
Hora: 18:00
Estadio: Gigante de Acero
Transmisión: ViX

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡MICROMAN AL ATAQUE! LOS MEJORES MEMES DE LA APARICIÓN DEL LUCHADOR

 

Liga MX
Rayados de Monterrey
Mazatlán FC
Mas sobre:
Liga MX
Rayados de Monterrey
Mazatlán FC

Notas Relacionadas

 