¡Microman al ataque! Los mejores memes de la aparición del luchador

Comenzó el gran evento de lucha libre en México, TRIPLEMANÍA 2025. Los grandes luchadores del país se vieron las caras para este histórico evento, pero hubo uno que se convirtió en el favorito al inicio del evento.

Microman llegó como parte de la lucha de 15 hombres para la Copa Bardahl de AAA y pese a su estado físico, el luchador se llevó las ovaciones al ser parte de la lucha al mero estilo de Royal Rumble.

Pese a su participación, las redes no perdonaron y sacaron los mejores memes y burlas para el luchador de menos de un metro que sin duda ya dio mucho de qué hablar este fin de semana.

