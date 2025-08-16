¡De lujo! Triple H, Shawn Michaels y Undertaker acaparan los reflectores previo a Triplemania XXXIII

De lujo se encuentra la previa de Triplemania XXXIII, Triple H, Shawn Michaels y The Undertaker fueron captados saliendo de un lujoso hotel de la Ciudad de México, situación que ha provocado su asistencia al evento.

‘The Game’ es el máximo representante de la WWE y su presencia en el evento de la Triple A es más que evidente debido a la alianza entre ambas marcas; sin embargo, la presencia de sus acompañantes ha levantado la incertidumbre de salir del retiro.

En WWE l X:undertaker

Aunque todo indica en que serán los animadores dentro del show junto a la cartelera estelar que se llevará a cabo también con algunos luchadores de la marca americana en trigésimo tercera edición de Triplemania.

Se espera que esta edición de Triple AAA marque un precedente ya ahora se contará con la mencionada inclusión de luchadores como Dominik Mysterio, Finn Balor, entre otros.

Presencia de la WWE l X:luchalibreaaa

Una Triplemania histórica

Triplemania XXXIII será histórico ya que tendrá un combate parecido al PPV de la WWE como Royal Rumble con el nombre de Bardahl Triplemania 33, en la que Triple H busca dar retornos sorpresa y busca aplicar la misma fórmula.

Investidura

En este evento también tendrá el ingrediente de la investidura de Konnan por parte de Rey Mysterio en un hecho que le dará una mayor dosis de espectáculo.

Triplemania l X:luchalibreaaa

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: BAYERN MÚNICH SE QUEDA CON LA SUPERCOPA DE ALEMANIA TRAS VENCER A STUTTGART

