Stephanie Vaquer revela que una llamada de Shawn Michaels la convenció de llegar a WWE

Desde su llegada a WWE el año pasado hasta la fecha, Stephanie Vaquer ha tenido un paso impresionante en la marca de desarrollo NXT, siendo incluso la actual campeona femenina del roster de los martes por la noche.

Sin embargo, la luchadora chilena declaró recientemente en una entrevista con Kevin Felgueras para Rock & Pop FM que todo estuvo a punto de ser muy diferente, pues una llamada fue lo que cambió su destino.

Stephanie Vaquer vs. Mercedes Moné | X: @Steph_Vaquer

Stephanie Vaquer sostuvo una lucha frente a Mercedes Moné en el evento Forbidden Door de la empresa AEW, misma que estaba interesada en sus servicios a tiempo completo, pues la chilena ya era conocida por sus grandes actuaciones en México, en específico en el CMLL.

Durante ese tiempo, Vaquer tuvo una llamada con WWE, a quienes informó que All Elite Wrestling le estaba ofreciendo más dinero que ellos, por lo cual, en ese momento le dieron las gracias.

Vaquer entrando con el número 24 a Royal Rumble 2025 | X: @Steph_Vaquer

Michaels fue fundamental para la firma de la luchadora

La actual campeona de NXT se dijo decepcionada de la negativa por parte de WWE, pero descansando en un hotel, recibió una llamada que cambiaría todo. "Cuando respondo el teléfono, era Shawn Michaels, me preguntó si el problema era la plata, yo le dije que no, el tema era acerca del sacrificio que he hecho por la lucha libre. Me dijo cosas que guardaré para toda la vida. Palabras sabias que me ayudaron a tomar la mejor decisión”.

Stephanie Vaquer fue doble campeona de NXT recientemente | X: @Steph_Vaquer

Stephanie Vaquer no solamente es la cara principal de las luchadoras femeninas en el vestidor de NXT, aunado a ello, recientemente fue doble campeona, venciendo en el evento Roadblock a la japonesa Giulia en una lucha por el título de NXT y el Campeonato Norteamericano de la marca; sin embargo, en un episodio reciente del programa de los martes, Vaquer decidió dejar vacante este último campeonato para enfocarse por completo en su camino al evento Stand and Deliver.

