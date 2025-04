WrestleMania 41: Cartelera, al momento, de la vitrina de los Inmortales de WWE

Se acerca cada vez más la cita a WrestleMania 41 de la WWE, donde Penta Zero Miedo hará su debut en busca del Campeonato Intercontinental en la Vitrina de los inmortales, donde muchos se preguntan si se verá a Rey Fénix.

Con dos días de luchas y emociones al límite el magno evento de World Wrestling Entertainment (WWE) llegará al Allegiant Stadium de Las Vegas.

Charlotte Flair l CRÉDITO X:WWE

En RÉCORD te presentamos la cartelera, al momento, donde la presencia mexicana acompañará a la pelea estelar entre John Cena y Cody Rhodes y que podrá vivir a través de forma exclusiva en Netflix.

Además de las mencionadas luchas estarán las batallas: Triple Amenaza; Roman Reigns vs CM Punk vs Seth Rollins, por el campeonato Mundial de Peso Pesado; Gunther defenderá su cinturón ante Jey Uso, Por el Campeonato WWE Femenino Tiffany Stratton es retada por Charlotte Flair.

En más peleas: LA Knight vs Jacob Fatu por el Campeonato de los Estados Unidos, en más presencia mexicana Rey Mysterio estará enfrentando a El Grande Americano.

CM Punk l CRÉDITO X:WWE

El nuevo John Cena

Los ojos estarán puestos en la pelea titular entre John Cena y su modo rudo que ha conmocionado a propios y extraños en la WWE y ahora buscará culminar su último WrestleMania destronando al más querido por ahora Cody Rhodes.

Cena y Rhodes l CRÉDITO X:WWE

Cartelera completa

Roman Reigns vs CM Punk vs Seth Rollins (Triple Amenaza)

Gunther vs Jey Uso (Campeonato Mundial de Peso Pesado)

Tiffany Stratton vs Charlotte Flair (Campeonato WWE Femenino)

LA Knight vs Jacob Fatu (Campeonato de los Estados Unidos)

War Raiders vs New Day (Campeonato en Parejas)

Jade Cargill vs Naomi

Rey Mysterio vs El Grande Americano

Cody Rhodes vs John Cena (Campeonato WWE indiscutible)

Iyo SKY vs Bianca vs Bealir vs Rhea Ripley (Campeonato Mundial femenino)

Liz Morgan y Raquel Rodriguez vs Lyra Valkyria y Bayley (Campeonato en pareja Femenino)

Bron Breakker vs Penta vs Finn Bálor vs Dominik Mysterio (Campeonato Intercontinental)

Damian Priest vs Drew McIntyre (Sin City Street Fight)

AJ Styles vs Logan Paul

