Penta sobre el significado del Zero Miedo: 'Se ha convertido en un estilo de vida'

"Zero Miedo" es más que un simple grito de guerra; se ha convertido en un estilo de vida. El luchador mexicano Penta, la nueva super estrella de la WWE y creador de esta filosofía, compartió para RÉCORD cómo su frase ha trascendido el mundo de la lucha libre y se ha convertido en un movimiento que inspira a personas de todo el mundo.

DFP tag: DN_Intext_Center_BTF_1

Es la nueva estrella de la WWE | X

“"Zero Miedo" no es solo una frase; es un llamado a la acción. Es un recordatorio de que, sin importar lo que se interponga en nuestro camino, podemos superar cualquier obstáculo si nos enfocamos en nuestros objetivos.

"Lejos de ser una filosofía, se ha convertido, gracias a Dios, en un estilo de vida. Cada una de las personas que lo ha adoptado, lo ha adoptado para algo en específico, como enfermedades, como cosas para bien, como cosas chuscas, hasta competencias"

Destacó la importancia de su apodo | X

Desde niños que se preparan para competencias de taekwondo, karate y futbol, hasta personas que enfrentan operaciones quirúrgicas, "Zero Miedo" ha trascendido más allá de la lucha.

"Yo entiendo perfectamente ahora que el zero Miedo pasó de ser un gimmick de lucha, de una frase, un grito de guerra, o como lo queramos llamar, a un estilo de vida", explicó el oriundo de Ecatepec, Estado de México.

"La prueba está que otros compañeros deportistas de alto nivel, como George Kittle de los 49ers, Koke del Atlético de Madrid, el Burrito Hernández de Pachuca y otros tantos más la usan, eso quiere decir que la frase fue más allá de solo ser una frase", añadió.

Otros deportistas han adoptado la filosofia | X

Según Penta, "Zero Miedo" es más que una frase; es una mentalidad. Es la decisión de no dejar que el miedo o la duda nos detengan. Es la convicción de que, con esfuerzo y dedicación, podemos alcanzar cualquier meta que nos propongamos: "Con Zero Miedo quiere decir: no me importa lo que tenga que hacer para poder llegar a mi objetivo", finalizó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Penta Zero Miedo vence a Dominik Mysterio previo a Wrestlemania