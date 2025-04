¡Le canta el tiro! Penta Zero Miedo anuncia su pelea ante Dominik Mysterio

Uno de los duelos más esperados en la WWE, está a punto de llegar. Penta Zero Miedo y Dominik Mysterio se verán las caras el próximo lunes en Monday Night RAW. Siendo uno de los eventos estelares de la noche.

Mysterio, cumplió años este sábado, y lo presumió en sus redes sociales. En dicha publicación, Penta, le deseo un feliz cumpleaños, a su estilo.

“Feliz cumpleaños Dominik. Este lunes te doy tu ‘regalito’”, comentó Penta, acompañado de un par de insultos hacia Mysterio.

Aunque aún no hay nada oficial sobre su participación en WrestleMania, Penta busca estar en el mayor evento de la WWE; que es en un par de semanas.

Penta ha tenido buenas noticias las últimas horas, pues, en SmackDown, su hermano debutó. Rey Fénix tuvo un gran debut y las palabras no fueron suficientes de Penta para su hermano.

NO ONE does it like The Lucha Bros — Rey Fenix & Penta El Zero Miedo🔥



Their entrance alone gives goosebumps! That mask, that energy, that vibe—pure Lucha royalty👑🇲🇽



Tag someone who NEEDS to see this entrance🎭💥 #WWE #SmackDownpic.twitter.com/MTTLQh3V09 pic.twitter.com/poxrUrGita

— Daniyal💥🚀 (@DaniyalW5) April 5, 2025