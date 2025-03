CM Punk está preparado para ser el evento principal en WrestleMania 2025

Han pasado 20 años desde que CM Punk debutó en la WWE, y a pesar de una carrera llena de logros, títulos y momentos icónicos, había un sueño que siempre se le había escapado: ser el evento estelar de WrestleMania. Ahora, en 2025, ese anhelo finalmente se hará realidad.

A lo largo de su trayectoria, Punk ha participado en múltiples ediciones del Magno Evento, pero nunca en el combate principal. Su camino en WrestleMania comenzó en 2007 en la edición 23, cuando participó en el Money in the Bank Ladder Match, aunque no logró la victoria. Al año siguiente, en WrestleMania 24, tuvo mejor suerte y ganó el mismo combate, repitiendo la hazaña en WrestleMania 25 en 2009.

En 2010, en WrestleMania 26, CM Punk tuvo un duelo individual contra Rey Mysterio, pero fue derrotado. Lo mismo ocurrió en WrestleMania 27 en 2011, donde cayó ante Randy Orton. Su gran momento llegó en WrestleMania 28 en 2012, cuando defendió con éxito el Campeonato de la WWE ante Chris Jericho. Sin embargo, en WrestleMania 29 en 2013, sufrió una dura derrota ante The Undertaker en uno de los combates más recordados de su carrera.

Después de su salida de WWE en 2014 y un largo período alejado de la empresa, Punk regresó en 2023 con la promesa de que esta vez sería diferente. Ahora, en 2025, finalmente estelarizará WrestleMania, consolidando su legado y cumpliendo el sueño que le fue negado por tanto tiempo.

