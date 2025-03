¡Increíble! Penta pierde la oportunidad de su primer titulo en WWE por descalificación

Judgment Day le arrebató a Penta Zero Miedo la oportunidad de conquistar su primer título en WWE. El luchador mexicano se enfrentaba a Bron Breakker por el Campeonato Intercontinental cuando Dominik Mysterio y Carlito interfirieron en la lucha, provocando la descalificación y dejando a Penta con las ganas de consagrarse.

Breakker tenía el control del combate hasta que Dominik y Carlito irrumpieron en el ring con la aparente intención de ayudar a Penta. Sin embargo, Dirty Dom terminó enganchándoselo con Bron, a quien le dio un golpe bajo, lo que llevó al árbitro a detener la pelea de inmediato, dejando al mexicano sin la posibilidad de ganar el título.

Finn Bálor se unió al ataque contra Breakker con un sillazo en la espalda. Dominik, buscando convencer a Penta de unirse a Judgment Day, le ofreció la misma silla para que rematara a Bron. Aunque el mexicano dudó por un momento, finalmente decidió atacar a Mysterio en lugar de Breakker. Este acto de rebeldía le costó al de Ecatepec, pues Bálor lo atacó de inmediato, dejando a Penta tendido en el ring mientras los miembros de Judgment Day se llevaban los abucheos del público en Glasgow.

La derrota fue un duro golpe para Penta, quien de haber ganado el título habría asegurado su lugar en su primer WrestleMania. Ahora, el Zero Miedo deberá buscar otra manera de llegar al evento más grande del año, pero el camino no será fácil, ya que Judgment Day lo tiene en la mira y, si no se une a ellos, harán todo lo posible por convertir su camino en una pesadilla.

