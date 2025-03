RAW: Hora y dónde ver EN VIVO a Penta Zero Miedo en su primera lucha titular en WWE

La WWE y Monday Night RAW siguen de gira europea, esta vez aterrizan en Glasgow, Escocia, y desde el OVO Hydro John Cena y Cody Rhodes tendrán otro encuentro previo al enfrentamiento en Wrestlemania.

Pero Cena y Rhodes no será lo único atractivo de la noche, y es que Penta Zero Miedo aparecerá en la función son su primera pelea titular por un cinturón.

El luchador mexicano, Penta Zero Miedo, acaparará los reflectores cuando se mida en un mano a mano al actual campeón Intercontinental Bron Breakker.

