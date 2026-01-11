El destacado gesto de Ezequiel Unsain a un aficionado luego de la victoria ante Santos

Este fin de semana arrancó la actividad del torneo Clausura 2026, donde los Rayos del Necaxa se enfrentaron a Santos Laguna en el Territorio Santos Modelo.

Los hidrorayos terminaron sacando la victoria por marcador de 3-1 con debut goleador del delantero argentino Julián Carranza, que marcó desde los once pasos sobre el final del partido.

¡Un gesto gigante, Eze! Como tú… ❤️



Sin nuestra gente no somos nada… 🇦🇹⚡️ pic.twitter.com/gZyCGmCs6q — Club Necaxa (@ClubNecaxa) January 11, 2026

Después del encuentro, Ezequiel Unsain, arquero de los Rayos del Necaxa, se acercó a los aficionados del Necaxa para convivir un momento con ellos, además de regalar sus guantes a un fanático.

Las imágenes del video, que compartieron las redes sociales de los Rayos, muestran el momento en donde los aficionados se vuelcan sobre Unsain para felicitarlos y tomar algunas fotos con el arquero.

Líderes de momento

Necaxa, con la victoria del fin de semana, es líder del torneo Clausura 2026 por diferencia de goles, seguido por las Chivas Rayadas del Guadalajara, que vencieron por marcador de 2-0 a los Tuzos del Pachuca.

Necaxa, además del debut de Carranza, también tuvo el debut de su entrenador Martín Varini, que tuvo una actuación destacada con los Bravos de Juárez, el año pasado.

En la jornada 2, los Rayos recibirán a los Rayados de Monterrey, partido que se jugará el próximo martes en el Estadio Victoria, Rayados viene de perder frente a los Diablos Rojos del Toluca.