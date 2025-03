John Cena tras convertirse en rudo: 'fui la víctima y marioneta del público'

Bélgica se vistió de manteles largos con la llegada de Monday Night RAW y el encargado de abrir el show fue el nuevo villano de la WWE, John Cena, quien con “The Last Time is Now” dio la bienvenida.

El que hasta hace unos meses era el más querido de millones ahora habló sobre lo que fueron dos décadas de ser el héroe de las nuevas generaciones.

“Cuando alguien está bien plantado en la vida, no debes buscar fuera aprobación. Ustedes hacen esto tan fácil. Por 25 años he sido la víctima de una relación abusiva”, mencionaba mientras callaba al público que enloqueció con abucheos.

John Cena aseguró que fanaticada lo ha tratado mal

“Todo lo que han hecho siempre es que yo sea una marioneta y ya no más. Yo no soy bueno, yo no soy el malo, soy un ser humano y todos y cada uno de ustedes han sido horribles conmigo”, aseguró Cena.

John resaltó que en sus inicios lo recibieron de mala manera: “Cuando yo llegué a WWE todos me dejaron saber que me odiaban. Qué fue lo que hice, me cambié a mí para que ustedes me quisieran, entonces trabajé en mí y comencé a ganar y ganar. Gané mucho y ustedes lo odiaron”.

John Cena en Bélgica l CRÉDITO X:AntiWokeWrestle

El Last Dance de John Cena

John Cena dijo que intentó hacer algo bueno pero la afición lo arruinó. “Al final de este año, me voy. Intenté hacer algo bueno por última vez y ustedes lo arruinaron. Deberían estar avergonzados de ustedes mismos y solo les importa eso. Ninguno de ustedes se ha preguntado cómo me siento yo”.

