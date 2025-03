¡Heel Turn! John Cena causa sensación entre fans tras transformación

John Cena sigue causando sensaciones entre la fanaticada de la WWE, el héroe por dos décadas ha quedado atrás y ahora se ha convertido en un villano de la mano de The Rock.

La inesperada transformación del protagonista de You Can’t See Me en un heel turn en Elimination Chamber ha hecho que los fans reaccionen de diversas maneras e incluso niños y jóvenes se han visto conmocionado con el luchador más técnico de la empres norteamericana.

Prueba de ello, ahora el luchador se ha visto de lo más villano posible vistiendo botas, pantalones y chaqueta en negro y muchos no dudaron en compararlo con Terminator.

Heel turn de John Cena con Récord Guinness

La transformación no ha pasado desapercibida tanto que Guinness World Records ha plasmado un nuevo récord para John Cena con el mayor tiempo como face sin convertirse en heel.

John Cena vs Cody Rhodes en WrestleMania

John Cena busca conquistar su décimo séptimo título mundial antes de retirarse y de paso batir el récord con más conquistas dentro de la WWE para superar a los 16 de Ric Flair.

En WrestleMania 41 será la gran oportunidad para Cena cuando se enfrente a Cody Rhodes y de esta manera ponga fin a su carrera.

