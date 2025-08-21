FMF y Liga MX anuncian nuevas medidas de seguridad en los estadios

Redoblar operativos, fortalecer los trabajos en la generación de insumos de inteligencia y tipificar la violencia en los estadios como delito grave, son las nuevas medidas que la Federación Mexicana de Futbol (FMF) y la Liga MX adoptarán para evitar incidentes como los que ocurrieron en la Jornada 5 del Apertura 2025.

El Estadio Universitario, el Estadio Akron y el Estadio Cuauhtémoc fueron escenarios en los que se presentaron incidentes violentos el pasado fin de semana. Por ello, la liga anunció que a partir de la Jornada 6, misma que arranca este viernes, se tomarán nuevas medidas en coordinación con autoridades locales.

Las nuevas medidas externas (competen a policía y autoridades)

Según la información difundida por la Liga MX, "se está coordinando con las autoridades de seguridad de los tres niveles de gobierno redoblar los operativos que se implementan al exterior e interior de los estadios de futbol, y antes, durante y al término de los partidos, así como el incremento de personal en los mismos".

De igual forma, aseguró que se fortalecerán los trabajos "en la generación de Insumos de Inteligencia que se comparten a los Clubes y Autoridades para la toma de decisiones estratégicas, tácticas y operativas". Por último, señaló que buscarán que la violencia en los estadios se tipifique legalmente como "delito grave para endurecer la legislación".

Medidas internas (responsabilidad de la Liga MX)

El organismo aseguró que se le recordó a los clubes que "remitan a todos los rijosos a Juzgados Cívicos y Ministerios Públicos instalados en los estadios", de acuerdo con el Protocolo Interinstitucional de Seguridad. Además reiteró que los aficionados que alteren en orden deben ser puestos a disposición de las autoridades.

"La Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol, quien observa y evalúa todos los reportes de los oficiales de partido, analizará y determinará lo conducente ante las faltas a los Protocolos de Seguridad que se realicen en los estadios para imponer sanciones ejemplares". Y por último, aseguró que se comenzará una campaña contra la violencia para sensibilizar.

