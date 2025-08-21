Ricardo Peláez, ex jugador profesional, comentarios y analista, estuvo en el ojo del huracán en los últimos días, esto tras dar unas polémicas declaraciones sobre el fichaje del mexicano, José Juan Macías, a los Pumas, tachandolo de tener malas actitudes dentro del vestidor.

Peláez como comentarista | IMAGO7

¿Arrepentido de sus palabras?

Tras la conferencia de prensa en la que se hizo oficial la llegada de JJ, el jugador fue cuestionado sobre las palabras de Peláez, a lo que declaró no estar enfocado en eso. Tras la respuesta del jugador, el analista aseguró que sus declaraciones fueron sacadas de contexto y además se dio el tiempo de desear buena suerte en esta nueva etapa.

“Se sacó todo de contexto, efectivamente es un jugador con cierta soberbia y que bien canalizada puede sacarle mucho provecho, condiciones le sobran”, declaró en analista ene l programa Futbol Picante.

“Me reuní con la gente de Pumas y me exprese lo que estoy diciendo aquí, efectivamente utilice palabra soberbia pero sabes que JJ Macías, ojalá este muy bien, ojalá esté totalmente recuperado porque eres un gran jugador con una gran mentalidad y espero que tengas éxito con los Pumas”, concluyó.

Presentación de Macías en Pumas | IMAGO7

Macías y Peláez coincidieron en el equipo de las Chivas cerca del año de 2018, cuando él era el presidente de equipo y JJ apenas iniciaba como una de las grandes promesas de la delantera mexicana.

Macías en Chivas | IMAGO7

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Magia francesa en la Liga MX: el taconazo de Saint-Maximin a Néstor Araujo que ya es viral