LIGA MX: ¿Cuándo y dónde ver el Querétaro vs Atlético de San Luis? EN VIVO

Las acciones de la Jornada 6 de la Liga MX, regresan. Desde el Estadio Corregidora, los Gallos Blancos del Querétaro darán inicio al fin de semana futbolístico cuándo reciban al Atlético de San Luis.

El equipo blanco vuelve a recibir en casa, esto tras ser local la semana pasada en el partidazo de Jornada 5 ante los Rionegro del Atlas. Por su parte, San Luis también repite visita, ya que ellos visitaron al Puebla el pasado viernes, saliendo victoriosos.

Ambos equipos están necesitados de puntos, sin embargo, el Querétaro llegó como último lugar de la tabla, lo cual lo pone con mayor urgencia que su similar de San Luis, los cuáles desfilan en la novena posición de la Liga MX.

¿Cuándo y dónde ver el Querétaro vs Atlético de San Luis?

FECHA: Viernes 22 de agosto.

Viernes 22 de agosto. HORA: 19:00.

19:00. LUGAR: Estadio Corregidora, Querétaro, México.

Estadio Corregidora, Querétaro, México. TRANSMISIÓN: Caliente TV, TUBI.

