Javier Aquino se disculpa por eliminación de Tigres ante Inter de Miami en Leagues Cup

Tigres quedó eliminado de la Leagues Cup ante Inter de Miami, en un partido en el que los dirigidos por Javier Mascherano aprovecharon los dos penaltis a favor para avanzar de ronda. Javier Aquino, quien cometió ambas infracciones ya dio la cara.

¿Qué dijo Javier Aquino tras la eliminación de Tigres ante Inter de Miami?

El futbolista mexicano lanzó un mensaje de disculpas por la derrota y por estar involucrado en las jugadas que le dieron la oportunidad al Inter de Miami de adelantarse en el marcador y avanzar a la siguiente ronda de la Leagues Cup.

“Este mensaje es solo para pedir una disculpa a Club Tigres todos mis compañeros, cuerpo técnico, staff, afición, fue una noche difícil para mi, dos jugadas que marcaron el rumbo del partido, asumo la responsabilidad, me toca dar la cara y seguir luchando por la grandeza de este club, como lo he hecho siempre

Seguiré trabajando con humildad y dedicación para levantarme de este momento y devolverle a este equipo y su gente la confianza que siempre me han brindado. Gracias por estar en las buenas y en las malas”, escribió Javier Aquino.

¿Cuándo vuelve a jugar Tigres?

Tigres ahora se concentra en su camino por la Liga MX, en la que marchan de buena forma, sin considerar la derrota ante América en la última jornada del Apertura 2025. El siguiente encuentro de los Felinos será de visita ante Mazatlán.

