¿Otra bomba? Rayados busca fichar a exdelantero del Real Madrid

Rayados todavía no concluye su actividad en el mercado de fichajes poco antes de que se cierre, pues en su planeación están contemplados otras tres opciones, dos provenientes de la Major League Soccer (MLS).

Rayados busca a Borja Mayoral

Pese a que los rumores apuntaban a que harían lo posible por incorporar a Antoine Griezmann, los rumores se han desvanecido y por ahora se concentran en otros objetivos para fortalecer la plantilla de Domenec Torrent.

Entre las opciones está Borja Mayoral, quien jugó en Real Madrid por tres temporadas. Actualmente pertenece al Getafe y es uno de los deseos del club regiomontano para que acompañe al delantero titular, Germán Berterame.

Petar Musa y Rafael Navarro, opciones de Rayados

Las otras dos opciones de Rayados de Monterrey son Petar Musa, del FC Dallas y Rafael Navarro, del Colorado Rapids. El equipo regiomontano espera concretar estas llegadas para reforzar la plantilla y pelear por el título de Liga MX.

Con estas tres alternativas sobre la mesa, Rayados busca apuntalar su ofensiva y darle mayores variantes al técnico Domenec Torrent. La directiva trabaja a contrarreloj para cerrar algún fichaje antes del cierre del mercado, con la mira puesta en consolidar un plantel que le permita competir al máximo nivel en la Liga MX.

