Israel Reyes y su deseo de pasar del América al viejo continente

Una de las piezas fundamentales en los últimos torneos del América ha sido Israel Reyes, quien se adueñó por completo de la lateral derecha. Ahora, el jugador de 25 años habló sobre su deseo de emigrar al Viejo Continente, siempre y cuando él y el club lleguen a buen puerto.

El canterano del Atlas habló en entrevista con TUDN sobre la actualidad del equipo, su peso dentro del mismo y su sueño europeo. Reyes comentó que siempre ha estado latente la posibilidad de salir, pero espera un buen acuerdo en beneficio de ambos.

Israel Reyes | IMAGO7|

"Se trata de estar todas las partes bien, que todos ganen, no se trata de perder-perder, sino ganar-ganar. Si le preguntas a cualquier compañero es un sueño crecer, obvio estás en América, que no es cualquier cosa, pero siempre puedes más. No soy de conformarse, como jugador puedes aspirar a crecer a muchas cosas. Al jugador mexicano se le critica que no sale, pero a veces no es por uno, sino por situaciones externas. Hay que saber manejar bien tus cartas", comentó Reyes.

De igual forma, el jugador azulcrema puso de ejemplo a Johan Vásquez, quien pese a no estar en el mejor equipo, tuvo grandes actuaciones en la Selección Mexicana. "Soy de la idea de postergar cosas a futuro, vale la pena esto para cualquier jugador, creces en todo, terminas estando allá. Lo vivió Johan Vásquez, no estaba en el mejor equipo, pero terminó siendo alguien importante en Selección".

Israel Reyes | IMAGO7|

"Maximin es un jugador especial": Israel Reyes

De igual forma, Israel Reyes habló sobre su nuevo compañero en El Nido: Allan Saint-Maximin. El lateral comentó que el extremo galo es un jugador diferente y con muchas ganas de sobresalir.

"Es un jugador especial, se ha visto en los entrenamientos, es uno diferente, influye nosotros en el entorno que podamos hacerle sentir, parte de que es uno más de nosotros. Estamos con la ilusión que aporte ya en el fin de semana, en un país que no es el de él, van a ver cosas buenas de él, estoy seguro", sentenció Israel.

Israel Reyes | IMAGO7|

