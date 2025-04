Israel Reyes renueva con el América

Desde la semana pasada se dio a conocer la renovación del defensa mexicano, donde solo faltaban detalles para que se hiciera completamente oficial y este miércoles, el conjunto de Coapa lo confirmó a través de las redes sociales con un video.

Israel Reyes en el partido contra Pumas|IMAGO7

“La verdad feliz, feliz de estar por la confianza que me da el club, por lo que hemos trabajado en conjunto, por lo que hemos logrado anteriormente y también por todo lo que viene. Muy convencido y contento de seguir con todos ustedes” mencionó Reyes en el video del club.

Además, mandó un mensaje directo a la afición, pues se ha convertido en uno de los jugadores más queridos por los fanáticos de las Águilas:

“La verdad gracias por todo el cariño que me han dado, por lo que me he sentido blindado por todos ellos, por todo lo que hemos vivido juntos anteriormente, son la mejor afición de México, se siente un cariño único y así lo recibo yo también, me siento muy respaldado por todos ustedes” compartió a la afición del América.

A seguir rompiéndola en la cancha 🫡



¡Israel Reyes para rato! ✍️🦅 pic.twitter.com/sRcHxhJu5Y — Club América (@ClubAmerica) April 30, 2025

Cabe señalar que el agente de Israel Reyes, Matías Bunge, aseguró hace unos días para Claro Sports que anteriormente hubo acercamientos por él, aunque no ha llegado una oferta formal.

NÚMEROS DE REYES

Israel Reyes cuenta con 98 partidos con el América, con 3 anotaciones y una gran cantidad de títulos. Además, ha sido un elemento clave en el esquema de André Jardine, pues es un jugador plurifuncional que puede estar en diferentes posiciones.

Isra previo a juego con América|IMAGO7

