Reportan que Toluca fichó importante delantero procedente de Sudamérica

Comenzó el Clausura 2026 de la Liga MX, pero el mercado de fichajes se sigue moviendo. Hasta principios de febrero, los clubes mexicanos todavía pueden hacer nuevas contrataciones y uno de los equipos que sigue buscando refuerzos es Toluca.

El vigente bicampeón del futbol mexicano comenzó la defensa de su doble corona con un triunfo 0-1 ante Rayados de Monterrey. Helinho fue el autor del gol de la victoria, en un compromiso en el cual Hugo González atajó un penal a Sergio Canales en el último minuto.

Helinho le dio a los Diablos su primera victoria | IMAGO 7

¿Quién es el nuevo refuerzo de Toluca?

Aunque el equipo dirigido por Antonio Mohamed hizo incorporaciones importantes durante el mercado de invierno, como Sebastián Córdova y Pavel Pérez, todavía no ha cerrado plantel. Además, con la salida de Robert Morales a Pumas, el club busca un delantero.

En ese contexto, de acuerdo con el diario Super Deportivo, la directiva ya cerró el traspaso de Franco Rossi. Según la misma fuente, será una transferencia definitiva por el futbolista, que presentará exámenes médicos en el Estado de México en próximos días.

De acuerdo con Transfermarkt, el valor de mercado de Rossi ronda los 700 mil euros, aunque no hay detalles de cuánto pagó Toluca por sus servicios. El propio 'Turco' Mohamed confirmó hace poco que seguían en busca de un delantero que se complemente con Paulinho.

Franco Rossi es el nuevo fichaje de Toluca | INSTAGRAM: @franco_rossi9_

"Nos hace falta un delantero que aguante mucho la pelota, a diferencia de Paulinho que es más jugador. Que también tenga gol para que cuando cambiemos la forma de jugar o el rival modifique, tengamos alguien al frente que nos aguante la pelota", fueron las palabras del estratega

Los números de Franco Rossi

El delantero de 23 años, que actualmente milita en Cerro Largo, en la Primera División. Hasta ahora, en 38 partidos disputados, ha marcado diez goles, con tres asistencias; sus últimas seis anotaciones se dieron el semestre pasado.

Además de su actividad con el equipo blanquiazul, Rossi pasó por la Segunda División con el Tacuarembó FC. Con dicho club disputó 49 partidos, con siete goles y una asistencia.