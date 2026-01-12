Diego Campillo vuelve a una convocatoria de Chivas tras varios meses fuera de las canchas

De cara al compromiso frente a Juárez, Chivas tiene novedades en su plantel, ya que el defensor Diego Campillo volvió a ser convocado con el primer equipo luego de varios meses de ausencia tras su lesión después de una fractura en el quinto metatarsiano.

En el arranque de la doble jornada de esta semana en la Liga MX, Guadalajara tendrá a uno de sus mejores elementos en la zona defensiva, por lo que ahora el estratega Gabriel Milito tendrá un opción más para sus siguientes compromisos.

Campillo es la novedad en la convocatoria de Milito | MEXSPORT

El defensor Rojiblanco no disputaba un partido oficial desde finales de octubre, cuando tuvo su última participación antes de iniciar un proceso de recuperación que lo mantuvo alejado de la actividad.

La reincorporación del canterano representa una alternativa importante para el mediocampo y la defensa del Guadalajara, especialmente en un calendario exigente que pondrá a prueba la profundidad del plantel. Campillo, quien ha mostrado condiciones de entrega, orden táctico y buen manejo del balón, buscará retomar ritmo de competencia y pelear por minutos en el actual torneo.

Campillo no juega desde octubre | MEXSPORT

Por otra parte, se informó que Rubén González y Gilberto Sepúlveda continúan con sus respectivos procesos de recuperación, por lo que su regreso a la competencia dependerá de la evolución que presenten en los próximos días y de la valoración del cuerpo médico.

Los 22 convocados de Chivas para enfrentar a Bravos

Porteros : Raúl Rangel, Óscar Whalley.

: Raúl Rangel, Óscar Whalley. Defensas : Richard Ledezma, Miguel Gómez, Ángel Chávez, Miguel Tapias, José Castillo, Bryan González.

: Richard Ledezma, Miguel Gómez, Ángel Chávez, Miguel Tapias, José Castillo, Bryan González. Mediocampistas : Diego Campillo, Luis Romo, Omar Govea, Samir Inda, Brian Gutiérrez, Daniel Aguirre, Efraín Álvarez.

: Diego Campillo, Luis Romo, Omar Govea, Samir Inda, Brian Gutiérrez, Daniel Aguirre, Efraín Álvarez. Delanteros: Yael Padilla, Roberto Alvarado, Hugo Camberos, Santiago Sandoval, Armando González, Ángel Sepúlveda, Ricardo Marín