¡Solo en la Liga MX! Elementos de seguridad presuntamente golpearon a aficionados en estadio de León

A pesar de las campañas y esfuerzos de la Liga MX y los clubes por erradicar la violencia en la tribuna, ésta no deja de presentarse en los estadios. Y aunque apenas comenzó el Clausura 2026, ya se dio el primer incidente entre aficionados y que, además, presuntamente tuvo la participación de elementos de seguridad.

Fue en el partido entre León y Cruz Azul, en la actividad sabatina, que se dio una gresca en las tribunas del Estadio Nou Camp. Sin embargo, de momento ni la Liga MX ni los dos equipos involucrados se han manifestado sobre lo ocurrido, ni hay información sobre una posible investigación contra los elementos de seguridad.

Jugadores de León y Cruz Azul en la primera jornada del Clausura 2026 | IMAGO 7

¿Qué pasó en el estadio de León en la Jornada 1 del Clausura 2026?

En un video que circula en redes sociales, se observa el momento en el que un sujeto con una playera negra, y con la identificación de 'Seguridad Privada', que toma del cuello a un aficionado con chamarra azul, al parecer de la Máquina. En el forcejeo, otras personas -no está claro a qué equipo alentaba- se acercaron para separarlos.

Incluso se escucha que alguien grita "No te dejes, no te dejes", aparentemente al aficionado de Cruz Azul, y luego se dirige al agente de seguridad, "No lo agarres así". Además, se ve a a un señor y hasta un niño tratando de detener al sujeto que tenía tomado del cuello al aficionado, que eventualmente logró soltarse.

Elementos de seguridad se vieron en el video agrediendo a aficionados | CAPTURA DE PANTALLA

Sin embargo, una vez que se alejó, el agresor se acercó y soltó un par de puñetazos. Mientras tanto, otros sujetos con la misma identificación de 'Seguridad Privada', mujeres con el chaleco naranja de 'Seguridad Privada', y algunas policías municipales trataron de detener a su colega, pero también se jalonearon con los aficionados.

La Liga MX y León, en silencio

De momento, ni la Liga MX ni León, encargado de la seguridad y de la logística del estadio, se han manifestado sobre lo ocurrido. Tampoco las autoridades municipales, que tenían agentes la policía presentes en el inmueble, han externado si se abrirá algún tipo de investigación.

En cuanto a lo deportivo, La Fiera visitará este martes a Pachuca en la Jornada 2 del torneo y buscará su segunda victoria del certamen. Mientras que Cruz Azul recibirá a Atlas con el objetivo de lograr su primer triunfo del año, aunque lo hará como local en el Estadio Cuauhtémoc en Puebla.