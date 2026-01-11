¡La Liga MX no para! Estos son los juegos de media semana de la Jornada 2 del Clausura 2025

El torneo Clausura 2026 será un campeonato atípico por muchas razones, pensando en la Copa del Mundo donde México será sede, destacando las jornadas dobles que tendrá ese certamen.

La primera jornada doble no tardó mucho en llegar y, después de la primera fecha, los equipos de la Liga MX ya tienen que pensar en los juegos de la segunda fecha, que se jugará a media semana.

Así se jugará la jornada doble | MEXSPORT

Este martes, la actividad de la Liga MX regresa cuando Puebla reciba por última vez a Mazatlán en el Estadio Cuauhtémoc, inmueble que tendrá dos partidos en la jornada en el mismo día, incluyendo el encuentro entre Atlas y Cruz Azul.

El martes se jugarán cinco partidos, mientras que el próximo miércoles se llevarán a cabo cuatro encuentros de la Liga MX, destacando el encuentro que cierra la actividad: Tigres vs Pumas.

Así se jugará la jornada doble | MEXSPORT

Después del encuentro de Puebla, Pachuca vs León y Necaxa vs Monterrey son los partidos que siguen, antes del cierre con el Cruz Azul vs Atlas y el Juárez vs Chivas.

El miércoles se juegan los partidos entre América y Atlético de San Luis, Querétaro vs los Xolos de Tijuana, Toluca vs Santos Laguna y Tigres vs Pumas.

Así se jugará la jornada doble | MEXSPORT

El siguiente viernes arranca la actividad de la jornada tres del torneo Clausura 2026, donde Mazatlán recibe en 'El Encanto' a los Rayados de Monterrey.

¿Cómo se juega la jornada 2?

Martes 13 de enero

Puebla vs Mazatlán (17:00 hrs)

Pachuca vs León (19:00 hrs)

Necaxa vs Monterrey (19:00 hrs)

Cruz Azul vs Atlas (21:00 hrs)

FC Juárez vs Chivas (21:10 hrs)

Miércoles 14 de enero