¡El regreso del subcampeón! Tigres venció a Atlético San Luis con doblete de Marcelo Flores

Atlético San Luis y Tigres se enfrentaron en la Jornada 1 del torneo Clausura 2026 en el Estadio Alfonso Lastras, en un duelo que comenzó con pocas emociones pero que terminó inclinándose a favor del conjunto felino por 1-2.

El primer doblete del torneo llegó por conducto de Marcelo Flores, quien se convirtió de manera casi automática en el mejor jugador del partido al decantar la victoria de su equipo con sus dos anotaciones.

Pizarro festejando con Flores | Imago7

El estreno del subcampeón

Las primeras aproximaciones llegaron temprano en el encuentro. Al minuto 7, Óscar Macías probó suerte para San Luis con un disparo de zurda desde fuera del área que se fue por encima del arco defendido por Nahuel Guzmán. Tigres respondió al 16, cuando Fernando Gorriarán sacó un disparo de larga distancia que también pasó por arriba del travesaño.

Al minuto 18, el conjunto visitante generó peligro tras un centro de Nico Ibáñez desde la línea de fondo, que fue rematado por Edgar López, aunque el balón se fue desviado por un costado. San Luis tuvo la más clara de la primera mitad al 40, cuando Anderson Duarte conectó un remate de cabeza que se estrelló en el travesaño.

Gignac entró en la segunda parte | Imago7

Con pocas acciones claras, ambos equipos se fueron al descanso con el marcador 0-0, pero lo mejor en el partido aún estaba por llegar.

¿'Chelo' debe ser titular?

Para la segunda parte, Tigres logró romper el empate. Al minuto 49, Marcelo Flores abrió el marcador luego de realizar un recorte dentro del área y definir con un disparo certero a portería. San Luis reaccionó y encontró el empate al 73, cuando João Pedro anotó de cabeza tras un remate en el área chica.

Sin embargo, Tigres no bajó la intensidad y al 77 volvió a tomar ventaja. Marcelo Flores firmó su doblete al definir de zurda dentro del área con un disparo cruzado que sentenció el 1-2 definitivo.

Con este resultado, Tigres inició el Clausura 2026 con una victoria como visitante, mientras que Atlético San Luis dejó escapar la localía para sumar sus primeros tres puntos.