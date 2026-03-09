Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¡No habrá venta de alcohol en el Mundial 2026 en México! El FanFest tendrá esta restricción

En el Zócalo será el Fan Fest/Gina Sánchez
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 21:30 - 08 marzo 2026
Autoridades aclaran las reglas para los asistentes al evento alternativo de la Copa del Mundo

La coordinadora de la Copa Mundial de la FIFA 2026, Gabriela Cuevas Barrón, aclaró en una entrevista con Aristegui algunas de las dudas más comunes rumbo al torneo, entre ellas si se permitirá la venta o ingreso de alcohol en los espacios oficiales para aficionados.

Durante una intervención pública, Gabriela Cuevas Barrón, responsable de la coordinación del Mundial 2026 en México, explicó que no se permitirá la venta de bebidas alcohólicas en los Fan Fest ni en los estadios con el fin de tener un ambiente controlado.

No se podrá ingresar con comida o bebidas

La coordinadora empezó explicando sobre una duda que muchos aficionados se preguntaban: ¿Habrá venta de alcohol en los Fan Fest de la Copa Mundial 2026? Esto fue lo que comentó:

“En los Fan fest, no. En los Fan Fest va a haber cerveza sin alcohol; como son espacios públicos, no habrá venta de alcohol”.
Aficionados asiste a la FIFA Fan Fest en Río de Janeiro | ESPECIAL

¿Qué puedes llevar al Fan Fest?

Seguido, comentó los objetos que podrás llevar a los eventos, que no podrán ser muchos, ya que estos tienen muy restringido lo que puedes acceder para los estadios y los Fan Fest

“Tarjeta de crédito, llaves y teléfono; no dejan entrar con bolsas grandes y no se podrá entrar con comida.” 
Aficionado mexicanos durante el Fan Fest | AP

Cuevas también señaló que los asistentes no podrán ingresar con alimentos o bebidas, ya que el acceso estará regulado con normas estrictas de seguridad.

“No pueden entrar con comida, no se puede entrar con bebidas, es muy restringido lo que se puede meter a los estadios y lo que se puede meter a los fanfest, así que no se puede llevar ni anforitas ni nada de eso”, explicó.

Las medidas buscan garantizar la seguridad y el bienestar de los aficionados durante los eventos relacionados con el Mundial.

México se prepara para recibir el Mundial 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026 será histórica, ya que por primera vez se disputará en tres países: México, Estados Unidos y Canadá.

En territorio mexicano, los partidos se jugarán en estadios de Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, además de las zonas de Fan Fest que se instalarán para que miles de aficionados puedan seguir el torneo.

Roberto Ayala con la Copa del Mundo | GINA
