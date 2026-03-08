Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Marcha del 8M en CDMX 2026 reúne a miles de mujeres rumbo al Zócalo en una histórica movilización

Miles de mujeres marcharon del Ángel de la Independencia al Zócalo durante la movilización del 8M en la Ciudad de México./ Laura Medrano
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 17:39 - 08 marzo 2026
Miles de mujeres participaron en la marcha del 8M en la Ciudad de México, recorriendo avenidas principales hasta el Zócalo capitalino para exigir justicia, igualdad

La tarde del 8 de marzo comenzó a sentirse distinta en la Ciudad de México. Desde el mediodía, grupos de mujeres comenzaron a concentrarse alrededor del Ángel de la Independencia, punto de partida de una de las movilizaciones más esperadas del año: la marcha por el Día Internacional de la Mujer. Algunas llegaban en grupos de amigas, otras en contingentes organizados; muchas portaban pañuelos morados y verdes, colores que se han convertido en símbolo de la lucha feminista.

Poco a poco, la avenida Paseo de la Reforma se transformó en un río de mujeres. Carteles hechos a mano, rostros pintados y mantas con nombres de víctimas comenzaron a llenar el paisaje urbano. El sonido de los tambores y las consignas marcaba el ritmo de la caminata mientras los contingentes se preparaban para avanzar hacia el Zócalo capitalino.

Pancartas, consignas y pañuelos morados y verdes marcaron la marcha por el Día Internacional de la Mujer./ Laura Medrano

Cuando la movilización comenzó a avanzar, el eco de las consignas se escuchó entre los edificios del corredor financiero de la ciudad. “¡Ni una más!” y “¡Vivas nos queremos!” fueron algunas de las frases que se repetían entre miles de voces que caminaban juntas, unidas por la misma exigencia: seguridad, justicia e igualdad.

¿Cómo avanzó la marcha del 8M rumbo al Zócalo?

El recorrido por Reforma y el Centro Histórico fue creciendo con cada cuadra. Nuevos contingentes se sumaban mientras otros se detenían para reorganizarse. Entre la multitud había estudiantes, madres con sus hijas, colectivas feministas, trabajadoras y mujeres que marchaban por primera vez.

En distintos puntos del trayecto se realizaron intervenciones simbólicas. Algunas participantes colocaron carteles con mensajes contra la violencia de género, mientras otras pintaban consignas en el pavimento o levantaban fotografías de mujeres que han sido víctimas de feminicidio.

La marcha avanzaba entre cantos, aplausos y momentos de silencio. En varios tramos, las manifestantes guardaron silencio mientras levantaban los nombres de víctimas, un gesto que contrastaba con el bullicio que momentos antes llenaba la avenida.

Las manifestantes recorrieron Paseo de la Reforma rumbo al Zócalo para exigir justicia y seguridad para las mujeres./ Georgina Sánchez

¿Qué se escuchó y se vio durante la movilización del 8M?

La protesta también fue un espacio de expresión colectiva. Hubo música, performances y grupos que utilizaron megáfonos para compartir testimonios y reflexiones sobre la violencia que enfrentan las mujeres en el país.

En las pancartas se podían leer mensajes dirigidos a las autoridades, a la sociedad y a las propias mujeres que marchaban. Frases de resistencia, exigencias de justicia y llamados a la sororidad aparecían escritos con pintura morada o negra sobre cartulinas y telas.

La movilización del 8M volvió a llenar las calles de la Ciudad de México con consignas contra la violencia de género./ Georgina Sánchez

Mientras caía la tarde, los contingentes comenzaron a llegar a la plancha del Zócalo, donde la movilización encontró su punto de encuentro final. El lugar se llenó de voces, aplausos y abrazos entre mujeres que compartían la sensación de haber ocupado nuevamente las calles.

Colectivas, estudiantes, madres y trabajadoras participaron en la movilización del 8M en la capital del país./ Laura Medrano
