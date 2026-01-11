Hugo González manda mensaje a Rayados tras la victoria con Toluca: “Estoy en un equipo donde puedo hacer cosas importantes”

Hugo González no perdonó ni a la afición ni a su antiguo equipo cuando visitó el Gigante de Acero con los Diablos Rojos del Toluca, encuentro donde el arquero mexicano evitó el empate de los Rayados atajando un penal.

Pero, el penal no fue suficiente y, después del encuentro, Hugo González dejó un mensaje para su exequipo y para la afición de Rayados de Monterrey, menospreciando a la institución regiomontana.

En una entrevista para RG La Deportiva, el hoy guardameta choricero, elogió al equipo de la capital mexiquense, asegurando que ahora está en una institución donde puede lograr grandes cosas.

“Sensaciones encontradas. Uno nunca quiere este tipo de cosas con la afición de ningún equipo, pero es lo que me toca vivir. Me voy contento, siempre con ganas de seguir creciendo, trascendiendo y hacer cosas importantes. Ahora estoy en un equipo donde se pueden hacer esas cosas”, declaró el arquero mexicano

Historial Rayado

Hugo González llegó a Monterrey en 2017, cuando fue transferido de las Águilas del América a los Rayados, después de un año en la institución regia, el guardameta salió de la institución.

González se fue cedido a Necaxa y a Bravos de Juárez, antes de ser vendido a Mazatlán, último equipo del arquero, antes de llegar a los Diablos Rojos del Toluca durante el verano del 2025.

Acciones del partido | IMAGO7

Bicampeón con Toluca

Después de jugar en varios equipos, el arquero volvió a ser campeón después de coronarse en el Clausura 2013 con América, en un año, González fue bicampeón con los choriceros.

Este bicampeonato fue el tercero en su palmarés, además de las tres Copa de Campeones de la Concacaf (dos con Monterrey y una con el equipo azulcrema)