Futbol

¿Ya son novios? Así fueron captados Mbappé y Ester Expósito llegando a Madrid tras vacaciones en París

Mbappé, con el Real Madrid | AP
Ramiro Pérez Vásquez 17:00 - 08 marzo 2026
El francés y la modelo llegaron a España para volver a sus actividades

La relación entre Kylián Mbappé y Ester Expósito está más que confirmada, aunque no habido una unión oficial, los personajes que recientemente estuvieron de vacaciones en París aterrizaron en Madrid para el regreso de sus respectivas actividades. 

A través de un video expuesta por ‘El Chiringuito’ se muestra ambos bajar de un avión en donde el futbolista y la modelo española salen juntos y después toman un coche para abandonar el lugar, momento hasta que el clip termina. 

¿Ya hay noviazgo? 

Todo esto luego de que en en redes sociales comenzaran a circular fuertes rumores que mezcla al mundo del espectáculo con el futbol: Ester Expósito y Kylian Mbappé habrían sido vistos juntos en plan romántico, lo que desató especulaciones sobre un posible romance.

Ester Expósito y Kylian Mbappé estuvieron conviviendo unos días por París / X: @AQABABE_

Las versiones surgieron después de que el bloguero francés especializado en farándula Aqababe asegurara tener información exclusiva sobre una relación entre la actriz española y el delantero del Real Madrid.

El influencer publicó en redes sociales un mensaje que rápidamente se viralizó y encendió la conversación en internet. Hasta el momento, ni la actriz ni el futbolista han reaccionado públicamente a las versiones que circulan en redes sociales.

Junto a los rumores también se han expuesto videos y y fotografías difundidas continúan alimentando el debate entre los seguidores de ambas celebridades, quienes analizan cada detalle para intentar confirmar si realmente existe un romance entre la estrella del futbol y la actriz española.

Kylian Mbappé durante el partido de ida ante Benfica en los Playoffs de la Champions League | AP
Kylian Mbappé, durante el partido de ida ante Benfica en los Playoffs de la Champions League | AP

¿Mbappé sigue lesionado? 

Cabe mencionar, que las vacaciones de Mbappé es debido a que se encuentra lesionado y ahora buscará regresar a las canchas. De acuerdo con información de medios europeos, el conjunto merengue trabaja a contrarreloj para que Kylian Mbappé esté listo para los Octavos de Final de la Champions League.

Real Madrid vs Getafe | @realmadrid
Real Madrid lanzó comunicado ante la sanción de UEFA| @realmadrid

La preocupación se instaló en la directiva madridista tras confirmarse que Mbappé sufrió un esguince de rodilla, con riesgo de ruptura total. Sin embargo, la esperanza de verlo en el campo en el duelo ante el Manchester City no está totalmente perdido.

Real Madrid
