Futbol

Vinícius Júnior asegura que se encuentra en la mejor etapa física de su carrera

Vinícius Júnior, jugador del Real Madrid, en duelo ante Getafe | AP
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 13:53 - 08 marzo 2026
El jugador del Real Madrid comentó que su nivel ha aumentado, pero con poca acción frente al arco

Vinícius Jr. atraviesa un momento complicado con el Real Madrid, aunque eso no es problema para el extremo merengue. El delantero brasileño aseguró recientemente que se siente en el punto más alto de su nivel físico y futbolístico, algo que ha quedado reflejado en sus actuaciones recientes con el conjunto merengue.

El atacante habló sobre su presente y dejó claro que el trabajo diario ha sido clave para alcanzar este momento. Vinícius explicó que el esfuerzo junto al cuerpo técnico y sus compañeros ha sido fundamental para mejorar su rendimiento dentro del campo.

El brasileño ha sido una pieza clave para el Real Madrid en las últimas temporadas, convirtiéndose en uno de los jugadores más desequilibrantes del equipo. Su velocidad, capacidad de desborde y crecimiento en la definición lo han consolidado como uno de los referentes ofensivos del club.

Vinícius Jr celebra gol con el Real Madrid | AP

Vinícius Jr. presume su gran momento físico

En declaraciones difundidas por el periodista Fabrizio Romano, Vinícius Jr. aseguró que atraviesa el mejor momento de su carrera a nivel físico. El brasileño fue contundente al afirmar: "Siento que estoy en la mejor forma de mi vida".

El jugador del Real Madrid explicó que ese nivel es resultado del trabajo constante que realiza con el cuerpo técnico del club. Según comentó, cada día busca mejorar junto a sus compañeros para mantener un alto nivel competitivo.

Vinícius también resaltó que actualmente se siente más confiado frente al arco rival. Esa confianza se ha traducido en mayor efectividad en el ataque y en un impacto más directo en los resultados del equipo.

Vinícius Jr. anotó un gol, pero no fue suficiente para la causa merengue | AP

Un Vinícius más completo en el Real Madrid

Otro de los puntos que destacó el brasileño es su crecimiento como futbolista integral. Vinícius afirmó que ahora se siente lo suficientemente fuerte para aportar tanto en defensa como en ataque.

Este desarrollo ha sido clave para el Real Madrid, ya que el extremo se ha convertido en un jugador más completo dentro del esquema del equipo. Su capacidad para presionar, recuperar balones y generar peligro lo ha consolidado como una de las figuras del club.

Vinícius Jr | AP
