¡Aguas! Jorge Sánchez se lleva un fuerte golpe en la cabeza con el PAOK de Grecia
Durante la Jornada 24 de la SuperLiga de Grecia, PAOK recibió a Olympiakos, en el partido en el que el mexicano Jorge Sánchez volvió a ganarse el puesto titular.
Lucescu le ha dado la confianza al seleccionado nacional durante otra jornada más, en la que el PAOK permanece en el segundo lugar de la competencia, mientras que Olympiacos se encuentra en la tercera posición.
Los dirigidos por Lucescu necesitaban por lo mínimo un empate para tener el liderato general del torneo, por lo que parecía que el partido iba a ser de puro trámite.
¿Cómo fue el golpe de Jorge Sánchez?
Durante el minuto 60, Jorge Sánchez chocó la cabeza con un rival llamado Bruno Onyeamaeci mientras disputaban un balón aéreo, de inmediato la cabeza del mexicano comenzó a sangrar.
Las asistencias médicas del equipo salieron a atender al jugador, lo llevaron fuera del terreno de juego y le vendaron la cabeza, tras esto le aplicaron el protocolo de conmoción para que pudiese reincorporarse a seguir disputando el encuentro.
