Larcamón advertencia antes del Cruz Azul vs Rayados: “Nos harán muy difícil la serie”

Cruz Azul se alista para enfrentar a Rayados de Monterrey en el “Gigante de Acero” por la Ida de los Octavos de Final de la Liga de Campeones de la CONCACAF y el técnico Nicolás Larcamón, reconoce el nivel de sus rivales, a pesar de no tener una gran temporada en la liga.

“Saber de que enfrente tenemos un rival que, más allá de lo que mencionaba respecto al antecedente inmediato de el clásico regio, es un rival sumamente exigente y que tendremos que dar lo mejor de nosotros para ganar la serie.”

Nicolás Larcamón está muy cerca de llevar a La Máquina al primer puesto del torneo | Imago7

Además agregó su opinión sobre Nicolás Sánchez y su presente con Monterrey.

“Somos conscientes que han encontrado entrenador, “Nico” es hombre de casa, conoce, participó con últimos entrenadores, conoce bien al grupo, con su experiencia de jugador e ídolo del club, seguramente ha sabido encontrar las fibras que tenía que tocar para cambiarle un poco el semblante al grupo, y no dudo de que que, más allá del del resultado del otro día en el volcán, es un equipo que nos va a hacer muy difícil la serie. Tiene argumentos, tiene jugadores, y hasta incluso le deseo por salir de esa situación que hoy atraviesa, y eso lo vuelve un equipo sumamente exigente.”

Nicolás Sánchez da indicaciones en su primer juego como DT de Rayados | MEXSPORT

Larcamón opinó sobre si le perjudica a su equipo realizar tantos viajes en tan poco tiempo.

“Para otro grupo podría ser, podría ser, pero para este no. Este grupo se despoja de toda excusa, de toda circunstancia. Los muchachos, la verdad, son una fiera la respuesta que tienen a diario para sortear cualquier circunstancia que no hubiésemos elegido, pero que está planteada de esa manera, y a la vista está, los resultados, el rendimiento. Y tiene que ver principalmente con lo que es la la fuerza del vestuario, la fuerza del grupo. Los jugadores están ciento por ciento comprometidos en los objetivos.”