Chicharito Hernández cambia de profesión y ahora 'anuncia' autos

Javier “Chicharito” Hernández se volvió tendencia tras publicar un video en sus redes sociales donde recorre en el interior de una Cybertruck, la camioneta eléctrica de Tesla que ha capturado la atención de fanáticos de la tecnología y el automovilismo. En el clip, el exjugador de las Chivas muestra con humor y detalle varios aspectos del vehículo, desde su diseño futurista hasta sus funciones internas más llamativas.

Chicharito l IMAGO7

Aunque en el video el exdelantero del Tri deja claro que la Cybertruck no es de su propiedad, su manejo cordial y entusiasmo al describir cada característica llamó la atención de sus seguidores. “No es mía, pero si me la prestan más seguido, feliz”, bromeó el futbolista mientras exploraba el espacioso interior del vehículo.

El video, que ya supera varios cientos de reproducciones en cuestión de horas, muestra a Chicharito en el asiento del conductor, comentando la pantalla central, el diseño minimalista del tablero y el amplio espacio que caracteriza a la camioneta de Tesla. Su espontaneidad y estilo relajado aportaron una dosis de humor que fue bien recibida por los usuarios.

Javier Hernández l IMAGO7

Detalla sus diseños

Entre los detalles que destacó está la capacidad del vehículo para ajustarse automáticamente, la visibilidad panorámica y la peculiar botonera digital, elementos que comparó con experiencias de manejo más tradicionales. “Esto parece de otro planeta… pero de los buenos”, dijo entre risas ante la cámara.

Además de los aspectos técnicos, el futbolista también se enfocó en la comodidad del espacio interior, comentando que, incluso como pasajero, la experiencia era sorprendentemente agradable. Su comentario más repetido fue la sensación de amplitud, algo que calificó como ideal para viajes largos o para quienes disfrutan de mayor espacio en cabina.

Chicharito Hernández l IMAGO7

¿Cómo reaccionaron sus seguidores?

Las reacciones de los fanáticos no se hicieron esperar: muchos celebraron la espontaneidad de Chicharito y su estilo relajado al presentar un vehículo tan exclusivo y polémico como la Cybertruck. Otros aprovecharon para debatir sobre si el diseño futurista de la camioneta realmente cumple con las expectativas anunciadas por Tesla.

La mayoría de los comentarios destacaron el carisma del exfutbolista y su forma desenfadada de presentar la camioneta en la que dijo que en la parte de afuera no le gusta mucho. Y es que, la Cybertruck no tiene diseños que llamen la atención y simplemente muestra una simetría de rotación.

Con esta publicación, Javier “Chicharito” Hernández volvió a demostrar su habilidad para conectar con sus seguidores más allá de la cancha, mezclando humor, tecnología y su personalidad accesible. El video continúa acumulando vistas y comentarios, y ha reavivado el interés sobre las reacciones de otros personajes públicos ante vehículos eléctricos de diseño avanzado.