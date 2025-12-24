‘Chicharito’ fue clave para el buen momento de la ‘Hormiga’ González, asegura Efraín Flores

Armando “La Hormiga” González brilló en el Torneo Apertura 2025 y fue elegido por la afición como el mejor futbolista del certamen. Su desempeño no pasó desapercibido para Efraín Flores, exdirector técnico de Chivas, quien aseguró que gran parte del mérito se debe a la guía de Javier “Chicharito” Hernández.

Flores recordó que, al igual que él recibió apoyo de figuras como Ramón Morales y Jared Borgetti al inicio de su carrera, Hernández asumió un rol de mentor con los jóvenes rojiblancos como González.

“Javier tuvo mentores cuando empezaba, como Ramón Morales, que lo apoyaban y lo aconsejaban. Yo lo vi también aprender de Jared Borgetti para mejorar en el área. Ahora él hace lo mismo con los jóvenes, compartiendo su experiencia, y estoy seguro de que ayudó a varios futbolistas a crecer, tal como sucedió con ‘La Hormiga’”.

El exentrenador también se refirió a la salida de Hernández del Rebaño Sagrado, que calificó como triste y marcada por altas expectativas:

“Me da tristeza la forma en que se va. Me hubiera gustado verlo salir triunfador, con más victorias y laureles. La gente no consideró que venía de una cirugía y de un largo tiempo sin jugar. No podía ser el mismo Javier que pasó por Manchester United o Real Madrid, y por eso hubo desencanto."

“Creo que se generaron tantas expectativas alrededor de él que la gente no consideró que venía de una cirugía y de un periodo largo sin jugar. No podíamos esperar ver al mismo ‘Chícharo’ que se fue al Manchester United o pasó por el Real Madrid, aquel que tuvo tantos éxitos. Su lesión fue fuerte y después de más de un año sin jugar, no podía ser el mismo Javier. Por eso, la gente sintió desencanto, y entiendo esa reacción”, agregó.

Flores agregó que le hubiera gustado que Hernández tuviera un retiro más simbólico en el club, situación que consideró tiene triste a ‘Chicharito’.

“También hubiera querido que tuviera otro tipo de salida. Javier ha vivido un proceso muy especial en Chivas, desde la escuelita hasta la primera división y la selección, pasando por Europa. Si se va a retirar, merecía un partido de despedida. Probablemente hubo un acuerdo entre él y la directiva, pero a mí me hubiera gustado que fuera diferente, especialmente si se trataba de su despedida.