La venganza de la 'Hormiga': Armando González encabeza las novatadas en Chivas

El vestidor de las Chivas de Guadalajara ha comenzado a vibrar con la intensidad previa al Clausura 2026. Bajo las órdenes de Gabriel Milito, el Rebaño Sagrado no solo pule el aspecto táctico en su pretemporada en Colima, sino que también refuerza la unión del grupo a través de las tradicionales novatadas, donde Armando González se convirtió en el gran protagonista.

Chivas en pretemporada | X: @Chivas

Una cuenta pendiente saldada con la máquina de rasurar

El momento más comentado de la concentración involucró a Armando ‘Hormiga’ González y al joven Leonardo Jiménez. Para el delantero rojiblanco, este ritual no fue solo un acto de bienvenida para el exjugador del Tapatío, sino una auténtica "venganza" deportiva.

Años atrás, cuando ambos coincidieron en las categorías inferiores del Rebaño, fue Jiménez quien se encargó de rapar a González. Ahora, con los roles invertidos y la 'Hormiga' consolidado como el referente ofensivo del primer equipo, el goleador no dejó pasar la oportunidad de devolverle el gesto a Leo, quien busca ganarse un lugar en el máximo circuito tras su ascenso desde la filial.

Canto y risas: El debut de los refuerzos

La actividad no terminó con el corte de cabello. Los nuevos rostros del equipo también tuvieron que superar pruebas de integración frente a toda la plantilla.

Brian Gutiérrez, el mexicoamericano de 22 años fue el centro de atención al cumplir con el reto del canto. Su interpretación generó carcajadas entre sus compañeros, marcando su primer momento de distensión tras su llegada al club.

Ángel Sepúlveda, quien llega para apuntalar el ataque junto a Gutiérrez y González, también fue parte de la dinámica grupal que busca aligerar la carga física de la pretemporada.

Rumbo a la Copa Pacífico

El conjunto tapatío cerrará esta etapa de preparación en territorio colimense para regresar a Guadalajara y disputar la Copa Pacífico. Este cuadrangular se llevará a cabo en el Estadio Jalisco los días 3 y 4 de enero, sirviendo como el ensayo final antes del debut oficial en el Clausura 2026.

Con un ambiente renovado y la mezcla de juventud y experiencia, el proyecto de Milito comienza a tomar forma, demostrando que en el redil la jerarquía se respeta, pero siempre con espacio para el buen humor.

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.