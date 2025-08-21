Jair Pereira sentencia: “Chivas no tiene a los mejores mexicanos y así no puede ser campeón”

La crisis de Chivas volvió a quedar en evidencia, ahora con las palabras de uno de sus referentes históricos: Jair Pereira. En entrevista exclusiva con Claro Sports en W Radio, el exdefensor central lanzó una de las críticas más duras hacia la actual gestión rojiblanca: el equipo no cuenta con el mejor talento nacional, condición que considera indispensable para pelear títulos.

“No es una desventaja jugar sin extranjeros, pero para ser campeón necesitas tener a los mejores mexicanos de la liga. Hoy en día no los tiene. Los jóvenes tienen talento, pero la presión de la camiseta y la falta de experiencia les está pesando”, aseguró Pereira, quien militó seis años en el club y levantó un campeonato con la camiseta rojiblanca.

Sus declaraciones llegan en un momento crítico, con la afición impaciente por la falta de resultados y con un plantel que, pese a las incorporaciones recientes, no ha logrado consolidarse como protagonista del torneo.

Jair Pereira en Chivas I IMAGO7

La exigencia de un club que no perdona

Para Pereira, la política de jugar únicamente con futbolistas mexicanos no debería ser excusa, pero sí un reto mayor. El problema radica en que el Rebaño no ha logrado reunir al talento que hoy brilla en otros equipos de la Liga MX. La falta de referentes consolidados y la dependencia en jóvenes con poca experiencia se ha convertido en un factor clave en los altibajos del Guadalajara.

“La gente se cansa de no ver a su equipo protagonista. Como jugador, esa losa te frustra porque sabes que no estás cumpliendo las expectativas”, agregó el “Comandante”, aludiendo a la presión que se vive en Verde Valle cuando la comparación inevitable es con rivales como América, Tigres o Monterrey, clubes que sí tienen plantillas con figuras probadas.

Pereira en Necaxa

Liderazgo, defensa y el caso Chicharito

El ex zaguero también señaló que la ausencia de líderes en el vestidor está pesando en el rendimiento colectivo. “En un vestidor muchas veces hay que alzar la voz y poner orden, porque en Chivas no alcanza con individualidades, se necesita un equipo sólido y comprometido”, dijo en la entrevista con Claro Sports.

Incluso cuestionó la defensa central por falta de continuidad y experiencia, y analizó el bajo momento de Javier ‘Chicharito’ Hernández, de quien comentó: “Hoy no ha podido aportar lo que se esperaba. Si no aporta en la cancha, es donde surgen las alarmas”.

Final Chivas vs Tigres I IMAGO7

