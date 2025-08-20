¡Imparables! De la mano de Luis Suárez, Inter de Miami avanza a semifinales de Leagues Cup

El Inter Miami, sin Lionel Messi en la cancha, derrotó a Tigres y lo eliminó en los cuartos de final de la Leagues Cup en un partido disputado con mucha intensidad.

Los de la MLS tuvieron su primera aproximación al minuto 10, cuando un servicio por la banda izquierda buscaba a Luis Suárez, pero la defensa felina desvió a tiro de esquina. La presión de Miami se reflejó en el marcador al 20’, luego de que una mano de Javier Aquino dentro del área fuera sancionada como penal. Tres minutos más tarde, Luis Suárez lo transformó en gol para abrir la cuenta.

Tigres logró reaccionar en la segunda mitad. Al minuto 67, Ángel Correa aprovechó una jugada a velocidad entre dos jugadores de Miami y definió frente al arco para firmar el empate momentáneo. Sin embargo, la polémica volvió a aparecer en el cierre del encuentro, otra mano de Javier Aquino fue señalada como penal al 89’, y nuevamente Suárez no perdonó desde los once pasos para firmar su doblete.

A pesar de tener un ligero dominio en la posesión del balón, el cuadro regiomontano no encontró claridad en el último tramo del partido y terminó quedando fuera de la competencia.

Con este resultado, Inter Miami avanza a semifinales, mientras que Tigres ve cortado su camino internacional.

