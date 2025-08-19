Ángel Correa 'amenaza' a Messi y compañía previo a la Leagues Cup: "Saldremos a ganar"

El próximo miércoles, en el Chase Stadium, el Inter Miami recibirá a los Tigres de Guido Pizarro en los Cuartos de Final de la Leagues Cup, donde Ángel Correa se enfrentará a buenos amigos de la Selección Argentina.

En conferencia de prensa previa al juego, el exdelantero del Atlético de Madrid, aseguró que, a pesar de tener buenos amigos en el equipo rival, él y sus compañeros saldrán a ganar para seguir avanzando en la Leagues Cup.

Ángel Correa con los Tigres | IMAGO7|

“Va a ser un partido muy lindo, muy entretenido, y nada. Va a haber muchísimos argentinos, muchos amigos del otro lado y esperemos que sea un gran partido para todos. Mañana me enfrento a grandes amigos, a grandes compañeros, pero bueno, seguramente ellos van a querer ganar su partido y nosotros de nuestro lado también vamos a preparar el partido para intentar ganarlo”, dijo Correa.

Messi con el Inter Miami | AP|

Tigres busca la primera Leagues Cup para la Liga MX

A pesar de que Cruz Azul y León ganaron las primeras ediciones, los equipos de la Liga MX han sufrido para poder coronarse en esta competición bajo el nuevo formato.

El equipo que más lejos ha llegado en las anteriores dos ediciones, ha sido Rayados de Monterrey, equipo que terminó en cuarto lugar en la edición del 2023.

