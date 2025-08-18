Leagues Cup 2025: ¿Cuánto valen las plantillas de los equipos que avanzaron a Cuartos de Final?

La Leagues Cup 2025 entra en su fase decisiva. Ocho equipos, cuatro de la Liga MX y cuatro de la MLS, lograron avanzar a los Cuartos de Final, donde buscarán mantener vivo su sueño de llegar a la gran final del torneo binacional.

Con un nuevo formato, cada equipo se enfrentará a un rival de la liga contraria, pero más allá del rendimiento deportivo, surge la pregunta: ¿qué club llega con la plantilla de mayor valor de mercado en esta etapa?

Todo listo para la Fase Final | X

Equipos de la MLS en Cuartos de Final

Inter Miami El conjunto de Florida, con Lionel Messi, Luis Suárez, Sergio Busquets, Jordi Alba y la reciente incorporación de Rodrigo de Paul, es el equipo más caro no solo de la Leagues Cup, sino de toda la MLS. Su plantilla está valuada en 84.68 millones de euros. Rodrigo de Paul es el futbolista más valioso (25 mde), seguido de Messi con 18 mde.

LA Galaxy Los actuales campeones de la MLS cuentan con un valor de 62.10 mde. Riqui Puig (20 mde) y Gabriel Pec (10 mde) son sus principales figuras en el mercado.

Es el equipo de mayor valor | AP

Seattle Sounders. Catalogados como el mejor equipo en la fase de grupos, alcanzan un valor de 51.75 mde. El mexicano Obed Vargas, tasado en más de 5 mde, es su jugador más caro.

Orlando City, el otro representante de Florida cierra la lista de la MLS con una plantilla valuada en 42.33 mde. Sus futbolistas de mayor cotización son Martín Ojeda (6 mde) y Marco Pašalić (5 mde).

Es el de menor valor en la MLS | AP

Equipos de la Liga MX en Cuartos de Final

Toluca, el campeón vigente de la Liga MX es también el club mexicano con la plantilla más valiosa en esta ronda: 73.70 mde. Alexis Vega (10 mde), Marcel Ruiz (7.5 mde) y Paulinho (7.5 mde) lideran el mercado de los Diablos Rojos.

Tigres UANL, los felinos aparecen muy cerca con un valor de 70.95 mde, lo que los coloca como el tercer club más caro de los Cuartos de Final. El refuerzo argentino Ángel Correa encabeza la lista (10 mde), seguido por Juan Brunetta (6.5 mde), Joaquim (6 mde), Jesús Angulo (5.5 mde) y Fernando Gorriarán (5.5 mde).

Lideran a los equipos mexicanos | IMAGO7

Pachuca Con una plantilla de 54 mde, los Tuzos son el quinto equipo más caro de la fase final. Oussama Idrissi (7 mde) y Elías Montiel (5 mde) son sus jugadores de mayor valor.

Puebla, La Franja sorprende con su clasificación pese a ser el club menos valioso de la Liga MX y de toda la Leagues Cup en esta etapa. Su plantilla apenas llega a 20.43 mde. Emiliano Gómez, con un valor de 1.6 mde, es su jugador más caro.

No tienen jugadores de valor | IMAGO7

¿Qué equipo domina en valor de mercado?

Inter Miami-84.68

Toluca-73.70

Tigres- 70.95

LA Galaxy-62.10

Pachuca- 54

Seattle Sounders-51.75

Orlando City-43.33

Puebla-20.43

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Leagues Cup: ¿Cuánto tiempo de descanso tiene cada equipo antes del duelo de Cuartos de Final?