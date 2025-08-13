Inter de Miami busca recuperar a Lionel Messi para duelo ante Tigres

En busca de levantar su segunda Leagues Cup en la historia del club, Inter de Miami sigue cuidando a Lionel Messi y el argentino continua entre algodones para poder volver a las canchas en el duelo de Cuartos de Final ante Tigres.

Hay que recodar que Messi salió de cambio en la Jornada 2 de la Leagues Cup en duelo ante Necaxa por un golpe durante los primeros minutos del encuentro y desde entonces el ’10’ no ha vuelto a ver actividad.

Messi listo para duelo vs Tigres

Reportes desde Florida señalan que la recuperación de Messi va en tiempo y forma, pero el Inter de Miami no tiene en mente apresurar su vuelta a las canchas, pues esto podría poner en riesgo una recaída y la idea es tener al astro argentino al cien por ciento para enfrentar a Tigres.

Al día de hoy Lionel Messi se encuentra trabajando por separado del primer equipo para ponerse a punto fisicamente, pero no parece tener inconvenientes para llegar al duelo ante Tigres el próximo 20 de agosto.

Mascherano cuidando a Messi

Messi ya se perdió el duelo ante el Orlando City, correspondiente a la Jornada 26 de la MLS y Mascherano apunta a excluirlo de la convocatoria también para el duelo ante LA Galaxy de este sábado, por lo que tendría una semana más de descanso previo al partido ante los Tigres de la UANL.

