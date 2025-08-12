Fortaleza y Vélez Sarsfield empatan sin goles en inicio de Octavos de Copa Libertadores

Fortaleza y Vélez Sarsfield igualaron este martes 0-0 en el comienzo de los Octavos de Final de la Copa Libertadores. En un encuentro parejo y con pocas ocasiones de gol, las defensas se impusieron a las ofensivas y postergaron la resolución para el choque de Vuelta, que se jugará la próxima semana en Buenos Aires.

Fortaleza no pudo ganar en casa | X: @Velez

Ni con nuevo entrenador

En el Estadio Castelao de Fortaleza, el equipo brasileño dominó la posesión de la pelota, pero no contó con una jornada inspirada de sus atacantes Deyverson y Marinho.

Fortaleza ocupa zona de descenso en el campeonato brasileño, lo cual le costó el cargo al técnico Juan Pablo Vojvoda, quien lo clasificó por primera vez al torneo en 2022. La llegada del portugués Renato Paiva, quien tomó las riendas del club luego de conducir a Botafogo hasta Octavos de Final en el Mundial de Clubes, no ha mejorado la situación del elenco que acumula cuatro presentaciones sin ganar.

Nada para nadie en Brasil | X: @Velez

Vélez a definir en casa

Vélez, campeón de la Libertadores en 1994, dispuso de su mejor oportunidad a los nueve minutos con un pase filtrado de Maher Carrizo para Brian Romero, que no pudo definir ante la salida del arquero Helton Leite.

Fortaleza terminó con 10 jugadores por la expulsión del mediocampista Matheus Rossetto por doble amarilla a dos minutos del final.

Solo un gol cayó en los duelos de Octavos en martes | X: @Velez

