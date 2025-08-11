¿Cuándo y dónde ver los Octavos de Final de la Copa Libertadores?

Comienza el camino de los equipos sudamericanos para tratar de llegar a la Gran Final de la Copa Libertadores 2025, la cual ya tiene una sede oficial anunciada por parte de los directivos de CONMEBOL: El Estadio Monumental de Lima, esta será la primera Final en ese estadio desde 2019 y se disputará el sábado 29 de noviembre.

El actual campeón Botafogo sigue en la competencia por quedarse con el título de nueva cuenta, junto a ellos, otros cinco clubes del Brasileirao, quienes pintan como favoritos después de su actuación en el Mundial de Clubes.

Los partidos de Vuelta tendrán lugar la semana del 18 al 24 de agosto, al mismo tiempo en el que se jugarán los encuentros de Libertadores, también se estará jugando la Copa Sudamericana.

Davide Ancelotti debutará en Libertadores con el actual campeón | X: @Botafogo

Encuentros de Ida en Sudamérica

Martes 12 de agosto

Fortaleza EC vs Vélez Sarsfield

Peñarol vs Racing Club

Atlético Nacional vs Sao Paulo

Miércoles 13 de agosto

Cerro Porteño vs Estudiantes de la Plata

Flamengo vs Internacional de Porto Alegre

Jueves 14 de agosto

Botafogo vs Liga de Quito

Libertad vs River Plate

Universitario de Deportes vs Palmeiras

El campeón está listo para defender su título | X: @Botafogo

¿Dónde ver los Octavos de Final de Ida de la Copa Libertadores?

Fecha : 12, 13 y 14 de agosto

: 12, 13 y 14 de agosto Horario : 4:00, 6:30 PM (tiempo del centro de México)

: 4:00, 6:30 PM (tiempo del centro de México) Dónde ver: Canales 1-4 ESPN, Disney +

Lima es la sede de la Gran Final 2025 | X: @Libertadores

