¿Cuándo y dónde ver los Octavos de Final de la Copa Libertadores?

Comienza el camino de los equipos sudamericanos para tratar de llegar a la Gran Final de la Copa Libertadores 2025, la cual ya tiene una sede oficial anunciada por parte de los directivos de CONMEBOL: El Estadio Monumental de Lima, esta será la primera Final en ese estadio desde 2019 y se disputará el sábado 29 de noviembre.
El actual campeón Botafogo sigue en la competencia por quedarse con el título de nueva cuenta, junto a ellos, otros cinco clubes del Brasileirao, quienes pintan como favoritos después de su actuación en el Mundial de Clubes.
Los partidos de Vuelta tendrán lugar la semana del 18 al 24 de agosto, al mismo tiempo en el que se jugarán los encuentros de Libertadores, también se estará jugando la Copa Sudamericana.
Encuentros de Ida en Sudamérica
Martes 12 de agosto
- Fortaleza EC vs Vélez Sarsfield
- Peñarol vs Racing Club
- Atlético Nacional vs Sao Paulo
Miércoles 13 de agosto
- Cerro Porteño vs Estudiantes de la Plata
- Flamengo vs Internacional de Porto Alegre
Jueves 14 de agosto
- Botafogo vs Liga de Quito
- Libertad vs River Plate
- Universitario de Deportes vs Palmeiras
¿Dónde ver los Octavos de Final de Ida de la Copa Libertadores?
- Fecha: 12, 13 y 14 de agosto
- Horario: 4:00, 6:30 PM (tiempo del centro de México)
- Dónde ver: Canales 1-4 ESPN, Disney +
