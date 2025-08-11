Conmebol ya confirmó la sede de la Final de la Copa Libertadores 2025

La Final de la competición sudamericana será en Perú, la Copa Libertadores regresará al Monumental de Lima
Marcos Olvera García
| 2025-08-11
La Final de la Copa Libertadores, aunque los equipos se encuentran disputando los Octavos de Final de la competición, ya está lista, y este lunes Alejandro Domínguez, cabeza de Conmebol, ya confirmó en donde se jugará el último encuentro.

Mediante sus redes sociales, Domínguez confirmó que la Final de la Copa Libertadores volverá a disputarse en Perú, específicamente en el Estadio Monumental de Lima, donde ya se jugó este partido en 2019.

 

 

“Quiero agradecer a la Federación Peruana de Futbol, a su presidente, Agustín Lozano, y al club Universitario por trabajar en conjunto con la Conmebol para que hoy podamos confirmar al Monumental de Lima como sede de la gran final de la Libertadores. ¡Estoy seguro de que será otro evento a la altura de los mejores del mundo y que viviremos una fiesta del futbol!", se lee en el mensaje de Domínguez.

En aquella ocasión, la Final la disputaron Flamengo y River Plate, encuentro que terminó 2-1 en favor del equipo de Brasil, que levantó su segunda Copa Libertadores.

