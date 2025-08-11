Rayados de Monterrey exporta a dos jugadores canteranos al futbol escocés

Una gran noticia para Rayados de Monterrey y el futbol mexicano fue la exportación de dos jugadores nacionales al balompié del viejo continente. Aldhair Valenzuela y José Urías estarán a prueba con el Dundee FC, equipo de la Primera División de la Liga de Escocia.

Ambos jóvenes futbolistas anunciaron su nueva aventura del otro lado del mundo. La Pandilla y el cuadro británico tienen un acuerdo que les permite cambiar de jugadores, razón suficiente para el traspaso de Valenzuela y Urías.

Las nuevas promesas

Ambos futbolistas cautivaron con su gran nivel en las inferiores de Rayados, aunque no tuvieron muchas actividades en el primer equipo. Aldhair Valenzuela, de 17 años, es el más joven de los dos, pero brilló en todas las categorías inferiores del club regiomontano. El jugador tuvo algunos minutos con el primer equipo, aunque nunca pudo asentarse del todo.

Por su parte, José Urías, de 19 años, también destacó en todas las categorías inferiores de la Liga MX, pero nunca logró llegar al primer equipo. El mediocampista tiene grandes condiciones, por lo que la prueba de dos semanas en territorio británico será de gran importancia para ambos.

Legión mexicana en Escocia

El Dundee FC ya cuenta con algunos futbolistas mexicanos en sus filas, con presencia de algunos Rayados en el club escocés.César Garza, Víctor López y Antonio Portales son los mexicanos en el balompié británico.

