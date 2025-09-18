Huicho Domínguez, de actor de Televisa a promocionar papelería en provincia

Carlos Bonavides, recordado por su icónico personaje Huicho Domínguez, reapareció recientemente en un video promocionando una papelería en Ciudad Juárez. La grabación generó críticas, al evidenciar los altibajos de una carrera artística.

De la fama en las telenovelas a regresar al escenario local

En los años noventa, Carlos Bonavides era sinónimo de presencia televisiva. Su papel como Huicho Domínguez en El premio mayor lo convirtió en un rostro familiar para millones. Hoy, Bonavides enfrenta una realidad más humilde: tras declararse en bancarrota, ha comenzado a aceptar trabajos distintos a los tradicionales, incluyendo publicidad para negocios locales.

Carlos Bonavides en su cuenta oficial de instagram| @carlosbonavidesoficial

Un video reciente en TikTok lo muestra promocionando una papelería en Ciudad Juárez. En él lo vemos caracterizado como Huicho, recorriendo el local, señalando productos de papelería, disfraces, regalos, e invitando con entusiasmo a los vecinos:

“Les habla Huicho Domínguez. ¿Quiere usted papelería, regalos, disfraces, de lo mejor de Ciudad Juárez? Aquí va a encontrar una variedad increíble de cosas…”

Carlos Bonavides promocionando papelería en Ciudad Juárez | TikTok @luna.holguin

Como suele ocurrir cuando una figura pública se reinventa, las opiniones se dividieron. Algunos comentarios en redes —especialmente de jóvenes— dicen no reconocer más al personaje, o consideran que el estilo del comercial es anticuado, incluso “como salido de los años noventa”.

Tras la ola de críticas hacia Carlos Bonavides, la papelería aclaró que, aunque algunos no lo ubiquen, el actor cuenta con una amplia trayectoria y participó en proyectos muy conocidos durante su juventud: