Huicho Domínguez, de actor de Televisa a promocionar papelería en provincia

El actor Carlos Bonavides reapareció recientemente en un video promocionando una papelería en Ciudad Juárez

Huicho Domínguez, de actor de Televisa a promocionar papelería en provincia
La grabación generó críticas y defensores | TikTok: @luna.holguin
Laura Reyes Medrano
18 de Septiembre de 2025

Carlos Bonavides, recordado por su icónico personaje Huicho Domínguez, reapareció recientemente en un video promocionando una papelería en Ciudad Juárez. La grabación generó críticas, al evidenciar los altibajos de una carrera artística.

De la fama en las telenovelas a regresar al escenario local

En los años noventa, Carlos Bonavides era sinónimo de presencia televisiva. Su papel como Huicho Domínguez en El premio mayor lo convirtió en un rostro familiar para millones. Hoy, Bonavides enfrenta una realidad más humilde: tras declararse en bancarrota, ha comenzado a aceptar trabajos distintos a los tradicionales, incluyendo publicidad para negocios locales. 

Carlos Bonavides en su cuenta oficial de instagram| @carlosbonavidesoficial
Carlos Bonavides en su cuenta oficial de instagram| @carlosbonavidesoficial

Un video reciente en TikTok lo muestra promocionando una papelería en Ciudad Juárez. En él lo vemos caracterizado como Huicho, recorriendo el local, señalando productos de papelería, disfraces, regalos, e invitando con entusiasmo a los vecinos:

“Les habla Huicho Domínguez. ¿Quiere usted papelería, regalos, disfraces, de lo mejor de Ciudad Juárez? Aquí va a encontrar una variedad increíble de cosas…” 

Carlos Bonavides promocionando papelería en Ciudad Juárez | TikTok @luna.holguin
Carlos Bonavides promocionando papelería en Ciudad Juárez | TikTok @luna.holguin

 

Como suele ocurrir cuando una figura pública se reinventa, las opiniones se dividieron. Algunos comentarios en redes —especialmente de jóvenes— dicen no reconocer más al personaje, o consideran que el estilo del comercial es anticuado, incluso “como salido de los años noventa”. 

Tras la ola de críticas hacia Carlos Bonavides, la papelería aclaró que, aunque algunos no lo ubiquen, el actor cuenta con una amplia trayectoria y participó en proyectos muy conocidos durante su juventud:

“Este señor, a pesar de todo lo que ha hecho en su carrera, hoy está grabando en un local sencillo no por necesidad, sino porque es una persona humilde y accesible con quienes lo apoyan. Aceptó ayudarnos de corazón y lo hizo porque nuestro negocio tiene un motivo muy especial: un angelito que partió hace 25 años. Dejemos de juzgar o hablar mal de alguien con tanta trayectoria”

@luna.holguin #fyp #parati #cdjuarez #carlosbonavides ♬ sonido original - Luna Holguin🌿

 

TE PUEDE INTERESAR

Sandra Cuevas acepta relación con El Choko, presunto criminal: “Fue efímera”

Contra | 18/09/2025

Sandra Cuevas acepta relación con El Choko, presunto criminal: “Fue efímera”
31 Minutos llega a Tiny Desk: cuándo y dónde ver el concierto especial

Contra | 18/09/2025

31 Minutos llega a Tiny Desk: cuándo y dónde ver el concierto especial
La gira del 'TXXXR 30 Aniversario' ha sido una locura internacional.

Contra | 18/09/2025

Molotov arma doble fiesta en el Palacio: suman fecha para seguir celebrando 30 años de desma$%&
Te recomendamos
31 Minutos llega a Tiny Desk: cuándo y dónde ver el concierto especial
Tendencias

LO ÚLTIMO

 