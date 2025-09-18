Molotov arma doble fiesta en el Palacio: suman fecha para seguir celebrando 30 años de desma$%&

Molotov no se anda con medias tintas. Luego de agotar su primer show del 30 de octubre en el Palacio de los Deportes, la banda confirmó que no será suficiente con una sola noche para celebrar tres décadas de rock nacional con ADN combativo. Por eso, Micky, Jay, Randy y Paco van por la segunda vuelta: el 31 de enero de 2026, en el mismo recinto.

“No te pierdas a la molocha con una presentación en el Palacio de los Deportes el 31 de enero de 2026. Corre por tus boletos y sé parte de este concierto histórico”, indicaron los organizadores.

Molotov por el momento continúa con su gira por Europa / FB: @molotovoficial

De Europa a CDMX: 30 años de rolas que raspan

La gira del 'TXXXR 30 Aniversario' ha sido una locura internacional. No sólo en México se están reventando los tímpanos, también en España, Alemania, Bélgica y Francia los boletos volaron. Allá y acá, Molotov demuestra que su música no tiene fronteras ni fecha de caducidad.

“La celebración por los 30 años de la banda ha sido una locura, pues su música ha llegado a varias latitudes”.

Y como su cantón es México, era cuestión de tiempo para que agregaran una nueva fecha y aventarse otra noche de energía, riffs, letras punzantes y todo ese desmadre que traen desde 1995. Treinta años y siguen siendo el soundtrack de la inconformidad de varias generaciones.

La nueva fecha será para el próximo 31 de enero de 2026 / FB: @molotovoficial

Boletos y preventa

La preventa para tarjetahabientes de Banamex será el 24 de septiembre a partir de las 11 de la mañana. Podrás comprar tus boletos a tres meses sin intereses y asegurar tu lugar en esta celebración que promete estar igual o más intensa que la primera.

Molotov no afloja. Si ya no alcanzaste para octubre, todavía tienes chance de formar parte de este fiestón brutal en enero. Porque si algo han demostrado estos cuatro es que, aunque pasen los años, siguen pateando traseros con su rock irreverente y sin filtro.

La banda continuará con los festejos de los 30 años / FB: @molotovoficial