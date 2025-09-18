¿Dónde ver el nuevo documental del caso Debanhi Escobar? Contiene material inédito

El caso de Debanhi Escobar, una de las desapariciones más mediáticas y controversiales en México, será narrado en la docuserie Debanhi: ¿Quién mató a nuestra hija?.
Una historia que conmovió a México
La desaparición de Debanhi y el hallazgo de su cuerpo en una cisterna de un motel en Monterrey generaron indignación nacional y pusieron en entredicho la actuación de las autoridades.
La producción busca ofrecer una visión más humana y cercana, mostrando no solo los hechos, sino también la lucha de su familia por justicia.
¿Dónde y cuándo verla?
El documental estará disponible a partir de este 18 de septiembre en el catálogo de Max Originals, accesible para todos los suscriptores en América Latina.
¿Cuántos episodios tiene la docuserie?
La serie consta de cuatro episodios, cada uno enfocado en una etapa clave del caso:
La desaparición: reconstrucción de la última noche en que Debanhi fue vista con vida.
La búsqueda: los esfuerzos de la familia y la comunidad por encontrarla.
El hallazgo: análisis del descubrimiento del cuerpo y las circunstancias alrededor.
La lucha por justicia: el camino legal y social emprendido por sus padres para esclarecer la verdad.
Un retrato de lucha y memoria
Con esta producción, HBO Max busca arrojar luz sobre un caso que sigue abierto en la opinión pública y que se ha convertido en símbolo de la exigencia de justicia para las víctimas de desaparición en México.
#Debanhi: ¿Quién mató a nuestra hija?, nueva serie documental Max Original, explora los distintos ángulos en torno al caso de Debanhi Escobar, retrata la búsqueda de justicia y la lucha de una familia por respuestas. Disponible el 18 de septiembre en HBO Max. pic.twitter.com/nXdwQlL5m7
— HBO Max Latinoamérica (@StreamMaxLA) September 10, 2025