Belinda sufre accidente y confirma si seguirá en ‘Mentiras, All Star’

Belinda encendió las alarmas entre sus fans luego de compartir en sus redes sociales una fotografía desde el hospital, revelando que se encuentra en proceso de recuperación tras sufrir una lesión en la rodilla. La también actriz explicó que tiene el menisco roto, y aunque su salud está comprometida, confirmó que seguirá cumpliendo con sus compromisos, incluido el musical 'Mentiras, All Star'.

A través de sus historias de Instagram, la cantante publicó una imagen en la que se le ve recibiendo atención médica, acompañada del texto: “Menisco roto”, junto a emojis llorando. Posteriormente, subió un video donde explicó más detalles del accidente.

"Me sacaron todo este líquido de la rodilla. No sé cómo lograré todo lo que tengo que hacer en tan poco tiempo. Estoy muy estresada", dijo con evidente preocupación. La lesión habría sido tan seria que necesitó drenaje inmediato. Sin embargo, aseguró estar bajo tratamiento para recuperarse lo antes posible.

Belinda se accidentó, pero no detalló cómo fueron los hechos / IG: @belindapop

¿Cancelará presentaciones?

La gran duda entre sus fans era si seguiría apareciendo en el escenario de 'Mentiras, All Star', producción en la que interpreta a Daniela. Ante eso, Belinda despejó los rumores y dio una respuesta contundente: “Para todos los que preguntan si estaré en las funciones de Mentiras, la respuesta es ¡siiii claro! Ese es un compromiso súper importante y estaré bien para dar lo mejor de mí”, escribió en sus redes.

También aprovechó para agradecer el cariño de su público y subrayar que detrás del glamour, hay esfuerzo y sacrificio: “Solo quería compartirles que a veces no todo es tan fácil como parece. Hay mucho esfuerzo y sacrificio, pero estaré bien para dar las mejores funciones y dar mi 10 en ese y todos los proyectos que tengo en estos meses”, añadió.

La cantante se rompió un menisco que hace que no pueda caminar bien / IG: @belindapop

¿Qué es la rotura de menisco?

La lesión que enfrenta Belinda no es menor. Según el portal médico MedlinePlus, el menisco es un cartílago en forma de “C” que sirve como amortiguador entre el fémur y la tibia. Su rotura es común en deportes de contacto o movimientos bruscos, y puede causar dolor, hinchazón y dificultad para mover la pierna.

A pesar de ello, Belinda asegura que sigue adelante. Y como ella misma dijo: “¡Los amo mucho y gracias por todos los mensajitos de amor y apoyo!”.

Belinda afirma que sí se estará presentando en 'Mentiras, All Star' / IG: @belindapop